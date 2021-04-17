الأمن الوطني يلقي القبض على اثنين من تجار المخدرات في بغداد

2021/04/17 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في بغداد.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم السبت، أن "التاجرين اللذين تم إلقاء القبض عليهما كان بحوزتهما أكثر من (1) كغم من مادة الكريستال، و4400 حبة مخدرة في أحد أحياء العاصمة بغداد".وأشار الى "تدوين أقوالهما أصولياً بعدما اعترفا بتجارة المواد المخدرة وتوزيعها في أرجاء بغداد" ،مؤكداً "إحالتهما مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

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