تراجع عدد السياح الوافدين على المغرب بنسبة 78.5% في 2020

2021/04/17 | 12:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تراجع عدد السياح الزائرين للمغرب بنسبة 78.5% خلال العام 2020 بسبب تداعيات مرض فيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة.

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