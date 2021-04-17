روحاني يبعث رسالة إلى الأسد والشعب السوري

2021/04/17 | 12:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بعث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى نظيره السوري، بشار الأسد، هنأه فيها والشعب السوري بمناسبة العيد الوطني في سوريا “عيد الجلاء”.و أعرب الرئيس الإيراني في برقيته عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدین في شتى المجالات، واتخاذ خطوات قيمة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة تعاون إقليمي من […]

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