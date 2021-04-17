حصيلة وفيات كورونا تتجاوز 3 ملايين عالميا

2021/04/17 | 12:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الوفيات بكورونا اليوم السبت عتبة ثلاثة ملايين في العالم منذ ظهور الفيروس في أواخر 2019، في وقت تتواصل عمليات التلقيح.

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