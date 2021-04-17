استهداف بئري نفط في العراق.. والحكومة: العملية الانتاجية لم تتأثر

2021/04/17 | 12:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت شركة نفط الشمال العراقية، اليوم السبت، أن العمل الإرهابي على البئرين النفطيين بكركوك لم يؤثر في العملية الإنتاجية.وذكرت وزارة النفط في بيان، أن بئرين نفطيين في حقل باي حسن تعرضا فجر اليوم السبت إلى عمل تخريبي إرهابي جبان بتفجير عبوتين …

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