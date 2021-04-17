2021/04/17 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة قرر سامح سامي، زوج الفنانة المصرية هالة صدقي، الإعلان عن طلاق زوجته بشكل رسمي خلال الفترة القادمة بعد فترة طويلة من الخلافات.وعبر في تصريحات صحفية، عن استيائه الشديد إزاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصريحات للفنانة هالة صدقي تتسبب في طلاقها رسميا المركز الخبري الوطني.

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