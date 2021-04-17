2021/04/17 | 13:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت اللجنة المالية النيابية، رفضها لمقترح وزير المالية علي علاوي، بفرض استقطاع ضريبي عل رواتب الموظفين.وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه “نرفض ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم 880 في 2021/4/13 والخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007”.وأضافت “نرفض تطبيق …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: تلوح باستجواب وزير المالية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: تلوح باستجواب وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).