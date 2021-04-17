الرشيد يصدر بياناً بشان التقديم على شقق بسماية

2021/04/17 | 13:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد، السبت، عن آلية وشروط التقديم لشراء وحدة سكنية من مجمع بسماية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المقدمة التي يدفعها المستفيد هي (١٠٪) من قيمة الوحدة ومدة السداد (٢٥) سنة”.

واضاف ان “قيمة (١٠٠) م حددت ب(٧٥،٦٠٠،٠٠٠) مليون اما القسط مع الفائدة (٣٤٠،٥٧٨) الف دينار”، مشيرا الى ان “التقديم للمواطنين والموظفين من خلال مراجعة فروع المصرف التي اعلن عنها سابقا”.

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