هجوم إرهابي يستهدف بئرين نفطيتين شمال العراق

2021/04/17 | 13:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف هجوم إرهابي اليوم بئرين

نفطيتين في حقل باي حسن بمحافظة كركوك

شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن

وزارة النفط قولها في بيان إن “بئرين

نفطيتين في الحقل تعرضتا لعمل تخريبي

إرهابي بتف

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