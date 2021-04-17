صحة اقليم كوردستان تعلن احدث حصيلة للاصابات بكورونا

2021/04/17 | 13:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن تسجيل 645 اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "416"، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات: " 5658 فحوصات جديدة"

•(1911) اربيل

•(641) السليمانية

•(2721) دهوك

•(73) حلبجة

•(312) كرميان

•(0) رابرين

2.



الاصابات: (645 اصابة جديدة)

•(82) اربيل

•(62) السليمانية

•(487) دهوك

•(3) حلبجة

•(11) كرميان

•(0) رابرين

3.



الشفاء: (496 حالة شفاء جديدة)

•(96) اربيل

•(114) السليمانية

•(257) دهوك

•(1) حلبجة

•(22) كرميان

•(6) رابرين

4.



الوفيات: (12 حالة وفاة)

•(4) اربيل

•(3) السليمانية

•(5) دهوك

•(0) حلبجة

•(0) كرميان

•(0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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