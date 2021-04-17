تحالف الفتح يصطف بجانب مجالس المحافظات: غيابهم ضاعف الفساد!

2021/04/17 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الجمعة، ان توقف عمل مجالس المحافظات اثر سلبا في الرقابة على اعمال المحافظين واسهم في زيادة الفساد الاداري.

وذكر البطيخ في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (17 نيسان 2021)، انه "بعد مرور سنة ونصف على توقف عمل مجالس المحافظات لم يتبق رقابة على المحافظين وعلى الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات".

واضاف، ان "عدم قدرة اعضاء مجلس النواب على فرض رقابتهم على هذه السلطات وهذه الأمور بدت واضحة من خلال زيادة الفساد الأداري في المحافظات".

واوضح، ان الكتل السياسية ايقنت بشكل صريح ومن خلال ممثليها في مجلس النواب خصوصا تصريح نائب رئيس مجلس النواب عندما ذكر ان مجلس النواب اخطأ بشكل واضح بقضية انهاء عمل مجالس المحافظات".

وذكر البطيخ، انه "من المعيب على مجلس النواب ان يتخذ مثل هكذا قرارات وهكذا قوانين وهي مخالفه للدستور، لكن بالنتيجة سيكون الفيصل والقرار للمحكمة الأتحادية وسنكون حاضرين في قاعة المحكمة خلال هذا الشهر من اجل الحصول على قرار او قد تؤجل المحكمه البت فيها الى وقت اخر".

وتابع، ان "اي قرار سيصدر سنكون ملتزمين به، ارى الأن الضروف مهيئة لعودة عمل مجالس المحافظات" .

واشار الى ان "التضاهرات التي كانت تطالب بالغاء مجالس المحافظات هي تظاهرات محترمة، لكن بالنتيجة يجب ان تكون تحت سقف الدستور والغاء مجالس المحافظات يتطلب تعديل دستوريا، وبالتالي فإن ما تم اقراره من قبل مجلس النواب، باطل ويتعارض مع الدستور.

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