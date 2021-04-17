2021/04/17 | 13:34 - المصدر: عين العراق

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السبت 17 أبريل 2021 | 01:31 مساءً

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الكشف عن حقيقة وقوع قصف على السفارة الأمريكية ببغداد

بين مصدر أمني، السبت، حقيقة وقوع قصف على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد.

وقال المصدر، إنه "لا توجد اي عملية قصف على المنطقة الخضراء او السفارة الامريكية"، مشيراً إلى أن "ما جرى هو مجرد عمليات فحص وتدريب لمنظومة الدفاع الجوي في السفارة".

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