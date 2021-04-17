السفارة الامريكية في بغداد تجري اختبارا لمنظومة CRM الدفاعية

2021/04/17 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السفارة الامريكية في بغداد تجري اختبارا لمنظومة الـCRM الدفاعية وتفعل صفارات الانذار

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