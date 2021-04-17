تركيا تعلن القبض على “أمير داعش” على الموصل

2021/04/17 | 13:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وسائل إعلام تركية رسمية، اليوم السبت، إصدار إحدى المحاكم قراراً بالحبس على شخص يُعتقد أنه كان “أميراً على الموصل” في صفوف تنظيم داعش.وذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، أن “محكمة تركية، أصدرت قراراً بحبس متهمين اثنين من أصل 7 جرى توقيفهم في عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي، بولاية أضنة جنوبي البلاد”.وأشارت إلى أن …

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