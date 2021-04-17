نقابة المعلمين تطالب التربية بإطلاق استمارة التعاقد مع المحاضرين

2021/04/17 | 13:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الديوانية_اين]طالبت نقابة المعلمين فرع الديوانية، السبت، وزارة التربية بإطلاق استمارة التعاقد مع المحاضرين والإداريين بعد استئناف الدوام الرسمي، مهددة باللجوء للتصعيد بحال عدم تنفيذ مطالبها.

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