أبرز الشخصيات المشاركة في جنازة الأمير فيليب

2021/04/17 | 13:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب جائحة كورونا لن يتجاوز عدد الأشخاص الذين سيشاركوا الملكة إليزابيث الثانية في جنازة الأمير فيليب اليوم السبت في ويندسور الثلاثين.

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