مستشار الأمن القومي: الحوار الوطني طريقنا الآمن وفرصتنا الحقيقية لتلبية استحقاقات الوطن

2021/04/17 | 14:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، أن الحوار الوطني طريقنا الآمن وفرصتنا الحقيقية لتلبية استحقاقات الوطن

وقال الأعرجي عبر حسابه على تويتر إن “الحوار الوطني طريقنا الآمن وفرصتنا الحقيقية لتعزيز وحدتنا الوطنية وتلبية استحقاقات الوطن”.

ودعا الاعرجي جميع المكونات والأحزاب والقادة والشخصيات والمنظمات إلى “إنجاح هذه المبادرة الصادقة”.

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