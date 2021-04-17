هوس الاستهلاك في رمضان

2021/04/17 | 14:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

لاينفرد شهر رمضان الكريم بهذه الصفة

الاقتصادية الغريبة ، او الشعب العراقي

عن غيره من الشعوب ، فهوس الاستهلاك

(Oniomania) يمتد الى طيلة ايام السنة ،

لكنه يتعمق في رمضان ويصل في بعض

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