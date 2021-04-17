2021/04/17 | 14:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

لا أنوي الشروع بالحديث عن قدسية شهر

رمضان المبارك أو الاشارة إلى صيغ

التعاطي معه أيام زمان أيام كانت

الأشياء توضع بموازينها وكلٌ بمحله .

ولا مكان للمتطفلين والدخلاء على كل

مفاص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القنوات الفضائية والإذاعات شهر رمضان ليس ممرا لتسليتكم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القنوات الفضائية والإذاعات شهر رمضان ليس ممرا لتسليتكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).