التلفزيون الإيراني ينشر صورا للشخص الضالع في هجوم نطنز ويحدد هويته

2021/04/17 | 14:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر التلفزيون الإيراني، اليوم السبت،

صورة للشخص الضالع في هجوم منشأة نطنز

النووية، مشيرا إلى أنه يدعى رضا كريمي،

إيراني الجنسية، وأنه يبلغ من العمر 43

عاما.

كما عرض التلفزيون الإيراني صورا من

منشأة نط

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