انفجار عبوة ناسفة في رتل للتحالف جنوب العراق

2021/04/17 | 14:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني ، الخميس، بأن عبوة ناسفة انفجرت عند مرور رتل تابع للتحالف الدولي جنوب العراق.

وقال المصدر لـ NRT عربية (17 نيسان 2021)، إن "عبوة ناسفة انفجرت برتل مدني يوصل الدعم اللوجستي للتحالف الدولي على الطريق السريع الرابط بين محافظتي الناصرية والبصرة".

واضاف المصدر، ان "الاستهداف ادى الى وقوع اضرار مادية دون تسجيل اي خسائر بشرية".

يذكر أن أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، تتعرض للاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية.

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