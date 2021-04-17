الاعرجي يدعو الأحزاب والمكونات إلى إنجاح الحوار الوطني

2021/04/17 | 14:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم السبت، الاحزاب والمكونات والمنظمات الى انجاح “الحوار الوطني”.وكتب الاعرجي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا إن “الحوار الوطني طريقنا الآمن وفرصتنا الحقيقية لتعزيز وحدتنا الوطنية وتلبية استحقاقات الوطن”.واضاف انه “يدعو جميع المكونات والأحزاب والقادة والشخصيات والمنظمات لإنجاح هذه المبادرة الصادقة”.

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