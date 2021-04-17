2021/04/17 | 14:05 - المصدر: عين العراق

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السبت 17 أبريل 2021 | 02:04 مساءً

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اعتقال القنصل الأوكراني في مدينة روسية أثناء تلقيه معلومات سرية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، احتجاز القنصل الأوكراني متلبسا في سان بطرسبورغ عندما تلقى معلومات ذات طبيعة سرية خلال لقاء مع أحد مواطني روسيا.

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: “قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة سان بطرسبورغ، في 16 أبريل/نيسان 2021، بالقبض على دبلوماسي أوكراني متلبسا، القنصل العام لأوكرانيا في مدينة سان بطرسبورغ ألكسندر سوسونيوك، عند تلقي معلومات ذات طبيعة سرية واردة في قواعد بيانات أجهزة إنفاذ القانون خلال اجتماع مع مواطن روسي”.

وأشار البيان إلى أن المعتقل له أنشطة معادية لروسيا وتتعارض مع طبيعة العمل الدبلوماسي.

وأضاف البيان: “سيتم تطبيق الإجراءات على الدبلوماسي الأجنبي وفقًا لقواعد القانون الدولي”.

وفقًا للمعايير الدولية، يتمتع الدبلوماسيون بالحصانة في البلد الذي يعملون فيه، لكن يمكن حرمانهم من حق الإقامة في حالة انتهاك القانون أو الأعمال العدائية، على النحو التالي من اتفاقية فيينا، يمكن للدولة المستقبلة إخطار الدولة المرسلة في أي وقت بأن رئيس البعثة أو أي مسؤول دبلوماسي آخر هو شخص غير مرغوب فيه وأن إقامته في الدولة غير مقبولة.

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