مستشار الأمن القومي يدعو الأحزاب والمكونات إلى إنجاح ’الحوار الوطني’

2021/04/17 | 14:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، السبت، الاحزاب والمكونات والمنظمات الى انجاح "الحوار الوطني".

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وقال الاعرجي في تدوينة، تابعها "ناس"، (17 نيسان 2021)، إن "الحوار الوطني طريقنا الآمن وفرصتنا الحقيقية لتعزيز وحدتنا الوطنية وتلبية استحقاقات الوطن".

ودعا جميع المكونات والأحزاب والقادة والشخصيات والمنظمات لـ "إنجاح هذه المبادرة الصادقة".

الحوار الوطني طريقنا الآمن وفرصتنا الحقيقية لتعزيز وحدتنا الوطنية وتلبية استحقاقات الوطن، ندعو جميع المكونات والأحزاب والقادة والشخصيات والمنظمات لإنجاح هذه المبادرة الصادقة.

— قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) April 17, 2021

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