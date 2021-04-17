مقتل واصابة 3 اشخاص بنزاع عشائري في مدينة الصدر

2021/04/17 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل واصابة 3 اشخاص بنزاع عشائري في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان نزاعا بين عشيرتين تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".واشار الى ان "النزاع اسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين آخرين فضلا عن اضرار مادية في بعض واجهات المنازل".

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