السفارة الامريكية في بغداد تجري اختبارا لمنظومة C-RAM الدفاعية

2021/04/17 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن السفارة الأمريكية في بغداد اجرت اختبارا لمنظومة C-RAM الدفاعية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، بأن "السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين اختبرت المنظومة، وفعلت صفارات الإنذار"هذا وسمع سكان المناطق القريبة من المنطقة أصوات رشقات اطلاقات كثيفة، وانفجارات قوية ناجمة عن اختبار المنظومة.

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