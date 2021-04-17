2021/04/17 | 14:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على تاجري مخدرات في بغداد بحوزتهما آلاف الحبوب المخدرة.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بعملية نوعية وجهد ميداني تمكنت مفارز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على تاجري مخدرات في بغداد بحوزتهما آلاف الحبوب المخدرة المركز الخبري الوطني.

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