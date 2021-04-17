محافظة عراقية تعزل جزءًا من أموالها لـ20 مشروعًا ستنفذ في 7 أحياء

2021/04/17 | 14:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت مديرية بلدية السماوة، مركز محافظة المثنى، السبت، عن اعدادها خطة استثمارية بواقع 20 مشروعا في المدينة، فضلا عن تنفيذ مشاريع اخرى بتمويل من وارداتها الخاصة.

وقال مدير بلدية السماوة إحسان سعودي، في تصريحات صحفية، ان “تلك المشاريع شملت أحياء الـ 36 والكفاءات والسجناء السياسيين والحكم وسيد جبار والحي العسكري والـ270 دار”.

واوضح سعودي أن “مشاريع الخطة الاستثمارية تنفذ من قبل شركات مقاولات فيما يتم تنفيذ المشاريع الخاصة بالبلدية بطريقة الإشراف المباشر”.

وأضاف أن “مديريته تنتظر المصادقة على تلك المشاريع من قبل وزارة التخطيط للمباشرة باعمال الإحالة والتنفيذ”.

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