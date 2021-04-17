الداخلية: بعض الدوائر لا يسمح بالمراجعة لها دون أخذ اللقاح

2021/04/17 | 14:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة والبيئة، أنها لم تسجل أي أعراض جانبية تهدّد الحياة بعد أخذ اللقاحات، فيما أشارت وزارة الداخلية إلى أنه لن يسمح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة دون أخذ اللقاحات بدءًا من 20 نيسان/أبريل.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "الفئات غير المشمولة باللقاح، سيتم الاعتماد على المسحة عند مراجعتهم الدوائر أو السفر، والتأكد من خلوهم من المرض، وفي ما يتعلّق بالفئات الأخرى فسيتم الاعتماد على بطاقة التلقيح بجرعتين".

وبيّنت أنَّ "أخذ اللقاح ليس إجباريًا، ولكن في حالة أنَّ الفرد أصبح يشكل خطرًا على الآخرين، فهنا تنتهي حريته بالاختيار بحدود الضرر، لذا يصبح من الضروري أخذ اللقاح"، موضحة أنَّه "في ما يتعلق بالفئات التي تعمل بالمطاعم والمولات والفنادق، فمن ضمن شروط الإجراءات الصحية المعمول بها أخذ لقاح (كوفيد 19) كونهم أكثر الفئات التي تتعامل مع المواطنين".

وقالت، "خلال الأيام المقبلة ستصل وجبات من اللقاح من شركات منتجة أخرى، والتي تم التعاقد معها من قبل وزارة الصحة"، مبينة أنَّ "الوزارة لم تسجل أي أعراض جانبية تهدّد الحياة، فقط الأعراض الاعتيادية عند أخذ الجرعة الأولى المتمثلة بارتفاع بسيط بدرجة الحرارة وبعض الوهن".

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، "بحسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلن يسمح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الأحوال المدنية والجنسية وغيرها) من دون الأخذ بالإجراءات الصحية المعتمدة وكذلك عدم السماح لموظفي هذه الدوائر بالدوام بدءًا من تاريخ 20 نيسان/أبريل 2021 إلا بعد أخذ اللقاح، كما باشرت الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة إجراء اللقاحات للفئات المشمولة بالدرجة الأولى للقوات الأمنية، والذين لديهم احتكاك مباشر مع المواطنين في الدوائر الخدمية المذكورة آنفًا والقوات الأمنية المرابطة في السيطرات".

اقرأ/ي أيضًا:

الموقف الوبائي: أكثر من 7500 إصابة جديدة..



وعشرات الوفيات

الأزمة الوبائية..



آلاف الإصابات الجدديدة وارتفاع لمؤشر الضحايا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الداخلية: بعض الدوائر لا يسمح بالمراجعة لها دون أخذ اللقاح) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الداخلية: بعض الدوائر لا يسمح بالمراجعة لها دون أخذ اللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).