جريمتا قتل بجانب الرصافة في بغداد

2021/04/17 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

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لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت، في حادثتين منفصلتين ضمن مناطق العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة النهروان مااسفر عن مقتله في الحال".واضاف المصدر انه "في حي البساتين التابعة لمنطقة الشعب تم العثور على جثة رجل مجهولة الهوية مرمية باحدى الساحات المتروكة وعليها اثار تعذيب".

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