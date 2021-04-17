العالم يتخطى عتبة الـ3 ملايين وفاة جراء كورونا

2021/04/17 | 14:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت الإحصاءات الرسمية الأخيرة أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تخطت اليوم السبت عتبة الثلاثة ملايين حالة وفاة.وسجل في العالم حتى اليوم، حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أكثر من 140 مليون إصابة مؤكدة بمرض “كوفيد-19″، منها ثلاثة ملايين و225 حالة وفاة، وأكثر من 79 مليونا و772 ألف حالة […]

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