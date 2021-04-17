2021/04/17 | 14:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مصرف سوريا المركزي بتعديل نشرة "المصارف والصرافة" ليصبح سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج، الشخصية والويسترن يونيون"، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية الواردة معادلاً لـ 2500 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي.

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