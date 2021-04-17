القبض على متهم بالقتل في كربلاء

2021/04/17 | 14:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت مديرية شرطة كربلاء، اليوم السبت، تفاصيل جريمة قتل حدثت في المحافظة، فيما تمكنت من القاء القبض على القاتل.وقالت المديرية في بيان، أن “مفارز قسم مكافحة الإجرام في كربلاء تمكنت من إلقاء القبض على متهم بجريمة القتل العمد لأحد المواطنين وتسليم القاتل الى العدالة بعد جهود أمنية عالية”.وأضافت أن “العملية تمت […]

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