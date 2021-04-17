2021/04/17 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التلفزيون الإيراني اليوم السبت، تحديد هوية المسؤول عن الانفجار في منشأة نطنز النووية.

وقال: “جرى تحديد هوية مرتكب هذا التخريب وهو رضا كريمي”.

وأضاف أن الرجل فر من إيران قبل انفجار الأحد الماضي الذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل.

وقال التلفزيون: “الخطوات اللازمة والقانونية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد جارية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تحدد هوية المسؤول عن الانفجار في منشأة نطنز) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تحدد هوية المسؤول عن الانفجار في منشأة نطنز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).