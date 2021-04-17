بالوثيقة.. نائب يطالب بإعادة ناحيتي النخيب والرحالية الى كربلاء

2021/04/17 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب حامد الموسوي، بإعادة ناحيتي النخيب والرحالية الى محافظة كربلاء

وفك ارتباطها بمحافظة الأنبار.

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