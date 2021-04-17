2021/04/17 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة قال علماء إن النساء الحوامل سيحصلن على لقاح ضد فيروس كورونا، في خطوة رحب بها الخبراء والناشطون.وتراجعا عن موقفها السابق، قالت اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين (JCVI) إن الحوامل يجب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمريكا..



تطعيم 90 ألف حامل وبريطانيا تحذو حذوها المركز الخبري الوطني.

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