مستشار الكاظمي يتحدث عن 'كارثة' تهدد اقتصاد العراق

2021/04/17 | 15:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، ان 72% من الشركات المملوكة للدولة خاسرة.

وقال صالح في تصريحات صحفية تابعها موقع NRT عربية، اليوم (17 نيسان2021)، إن "من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28٪ تعمل وتحقق الربح والباقي 72% تعد شركات خاسرة"،

واضاف ان "هناك قرابة 400 ألف عامل يتلقون منحا شهرية بشكل مرتبات من دون أداء أعمال منتجة منذ ثمانية عشر عاما".

واوضح، أنه "منذ العام 2003 تعرض نشاط الإنتاج في القطاع الحكومي إلى التوقف والإهمال، وأن أكثر من 20% من تلك الشركات أزيلت من الوجود بسبب الحروب".

ولفت إلى أن "الشركات العامة الرابحة هي التي ترتبط بالنشاط الريعي لقطاع النفط والتي تتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار، بما يجعلها رابحة وهي عمليات ربحية يحيطها الكثير من الدعم"، مؤكدا أن "العمال والموظفين لا يتحملون سبب التقصير والإهمال في السياسة الاقتصادية المعتمدة على النفط وإهمال أي مورد آخر".

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