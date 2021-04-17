"أوبو" تكشف عن هاتف A94 5G

2021/04/17 | 15:09 - المصدر: عين العراق

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كشفت شركة الهواتف الصينية أوبو رسميا، السبت، عن هاتف Oppo A94 5G في أوروبا، الذي ينطلق بمعالج MediaTek Dimensity 800U، وبسعر أساسي يبلغ 359 يورو (430.15 دولار ).

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة بدقة FHD +، كما تضم الشاشة نتوءة لكاميرا سيلفي في الجانب الأيسر بدقة 16 ميغابكسل.



ويحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج MediaTek Dimensity 800U، إذ يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت.

وفي الجزء الخلفي للهاتف، يحتوي A94 5G على إعدادات رباعية للكاميرا، إذ تأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 48 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميغابيكسل بزوايا عرض واسعة، وآخر ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، وبدقة 2 ميغابيكسل لعمق التصوير.

كما تدعم كاميرا الهاتف بميزات قوية، بما في ذلك تقنية Ultra Night Video و HDR Video لتحسين جودة الفيديو، بالإضافة إلى Dual-View Video و Focus Lock وDynamic Bokeh و AI Scene.

ويحتوي الهاتف على بطارية 4310 مللي أمبير في الساعة، بدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط.



على أن يتم تشغيل الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة مستخدم ColorOS 11.1.

كما يحتوي الهاتف على منفذ 3.5 مم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن، وتقنية NFC كما يقدم الهاتف دعما لتقنية الجيل الخامس 5G.

ويتوفر الهاتف باثنين من الألوان، وهما الأسود والأزرق المدرج، وسيطرح للبيع ابتداء من 3 مايو مقابل 359 يورو، أو ما يعادل 430.15 دولار.

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