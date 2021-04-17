الملكة إليزابيث تشارك في الوداع الأخير لزوجها

2021/04/17 | 15:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم السبت، أنها ستشارك في الوداع الأخير لزوجها الراحل الأمير فيليب خلال الجنازة الرسمية المقامة له في البلاد.وذكرت وكالة “رويترز” أن مراسم الجنازة تبدأ الساعة الثالثة عصرا.ومن المقرر أن تقف الملكة البالغة من العمر 94 عاما بمفردها بسبب قيود كورونا أثناء إنزال نعش زوجها في القبو […]

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