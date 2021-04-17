خلال مدة قياسية.. كشف جريمة قتل في كربلاء

2021/04/17 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على متهم بجريمة قتل خلال مدة قياسية في محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز قسم مكافحة الإجرام في كربلاء تمكن من إلقاء القبض على متهم بجريمة القتل العمد لأحد المواطنين وتسليم القاتل الى العدالة بعد جهود أمنية عالية".

وأوضحت، أن "العملية تمت بعد أن استخبر قسم مكافحة الإجرام بوجود جثة تعود لشخص مرمية في أحد شوارع منطقة حي الوفاء تعرضت لعدة طعنات في منطقة الرأس".وأشارت إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الجريمة، ونتيجة للجهود المستمرة وعمل متواصل من قبل فريق العمل وبعملية أمنية وخلال ١٢ ساعة فقط تم القبض على المتهم وبعد مواجهته بالأدلة أنهار واعترف صراحةً قيامه بقتل المجنى عليه وذلك بسبب خلافات فيما بينهم على مبالغ مالية".

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