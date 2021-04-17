دبي تدشن بروتوكول جديد في ملف التطعيم.. فتح باب التلقيح لفئات جديدة كانت “مستبعدة” عالميًا

2021/04/17 | 15:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

دشنت حكومة دبي أحدث البروتوكولات المختصة بملف لقاحات كورونا حيث ستفتخ باب التطعيم لفئات جديدة كانت مستبعدة في وقت سابق من لقاحات كورونا.

نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن هيئة الصحة قولها، اليوم السبت، إنها ستفتح باب التطعيم من كوفيد-19 للمرضعات والمقبلات على الحمل بلقاح فايزر-بيونتيك.

وقال المكتب الإعلامي على تويتر إن ذلك «وفقا لأحدث البروتوكولات الطبية المعمول بها في شأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 حول العالم».

وأضاف أن هيئة الصحة خفضت الفترة المسموح بها لتطعيم من سبق إصابته بفيروس كورونا من ثلاثة أشهر إلى 10 أيام شريطة عدم ظهور أية أعراض مرضية عليه حتى لو كانت بشكل خفيف خلال فترة العزل المشار إليها.

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