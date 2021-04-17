صحة النجف تنشر موقفها الوبائي اليومي: بلا وفيات

2021/04/17 | 15:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، الموقف الوبائي اليومي بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 نيسان 2021)، إنه "تم اجراء 1095 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR .".

وبحسب البيان، "بلغ عدد الاصابات الجديدة 250، مقابل 241 حالة شفاء، ولم يتم تسجيل حالات وفاة لهذا اليوم".

وأوضحت الدائرة أن "من بين الاصابات (9) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 50318

مجموع حالات الشفاء : 43952

مجموع الوفيات : 467

مجموع الحالات تحت العلاج : 5899

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3721".

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