محافظات عراقية تلمس انخفاضًا واضحًا في الإصابات بعضها إلى “النصف”.. هل سيتراجع الموقف الوبائي الشامل؟

2021/04/17 | 15:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

لمست مناطق ومحافظات عراقية عديدة، تراجعًا واضحًا في عدد اصابات كورونا لهذا اليوم، فيما كان الانخفاض في اقليم كردستان كبير يصل الى النصف، الامر الذي يعطي املًا بأن يشهد الموقف الوبائي العمومي اليوم السبت انخفاضًا ملموسًا في سياق الانخفاض المستمر منذ ايام.

دائرة صحة النجف اعلنت انخفاض نسبة الاصابات المسجلة اليوم مقارنة بيوم امس، حيث بلغ عدد الاصابات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، 250 اصابة جديدة مقابل 241 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل اي وفيات بالمقابل.

ويوم امس، كانت صحة النجف قد سجلت 286 اصابة مقابل 258 حالة شفاء، ليكون الموقف اليوم منخفضا بشكل ضئيل عن يوم امس.

إلا انه وبالانتقال الى اقليم كردستان، جاء الانخفاض كبير جدا يصل الى نحو النصف، حيث اعلنت وزارة صحة الاقليم تسجيل 645 اصابة جديدة، انخفاضا عن 952 اصابة سجلتها يوم امس.

وذكر بيان لصحة كردستان “تماثل 496 مريضا للشفاء التام، فيما توفي 12 مصابا خلال آخر 24 ساعة، ليكون هناك ارتفاعا في عدد الوفيات مقارنة بالمسجل يوم امس والبالغة 10 وفيات فقط.

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