بعد إنقطاعه لأكثر من عشرة أعوام، ملتقى القيامة الادبي العاشر يجمع أدباء سهل نينوى

2021/04/17 | 15:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تحت شعار “بالقلم نجدد الثقافة” أقام دار مار بولس للخدمات الكنسية ملتقى القيامة الأدبي العاشر بمشاركة شعراء من مناطق سهل نينوى، حيث شهدت قاعة عمانوئيل بني في دار مار بولس للخدمات الكنسية عصر يوم الجمعة 9 نيسان 2021 انطلاق فعاليات مهرجان القيامة الادبي بنسخته العاشرة بعد توقف استمر بحدود العقدين …

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