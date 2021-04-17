صندوق إعمار المناطق المحررة يكشف عن خطة 2021

2021/04/17 | 15:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف صندوق إعمار المناطق المحررة، اليوم السبت، عن المشاريع التي تتضمنها خطته خلال العام الجاري.وقال مدير المكتب الإعلامي للصندوق مثنى العسكري لوكالة الأنباء العراقية إن “خطة الصندوق لهذا العام هي استمرار لما انطلق به في إعادة إعمار البنى التحتية والمشاريع الخدمية في المحافظات المتضررة”، لافتاً الى أن”الأولويات في المشاريع تشمل قطاعات الصحة والتربية والماء والكهرباء ،التي تسهم في إعادة الحياة الى المناطق المحررة وبشكل مباشر في إعادة النازحين لمناطق سكناهم”.وأضاف العسكري أن”المشاريع التي تم تحقيقها في مجال إعادة إعمار قطاعي الصحة والتربية تضمنت (35) مشروعاً ضمن قطاع الصحة ،والمنجز منها حتى الآن (22)مشروعاً ،أما بخصوص المدارس فإن عدد المشاريع(189)مشروعاً ،والمنجز منها حتى الآن بحدود (150) مدرسة”، مبيناً أن”المبالغ المصروفة ضمن قطاع الصحة للسنوات السابقة بلغت بحدود 30 مليار دينار ،ولقطاع التربية بحدود 103 مليارات دينار”.وتابع أن”هناك منحة كويتية مخصصة لقطاع الصحة ،وهي 100مليون دولار”، مؤكداً أن “هناك تعاوناً مع الحكومات المحلية يتمثل في تعيين المشاريع ذات الأولوية في المحافظات من قبلهم ،وكذلك تحديد سلامة الموقف القانوني للمشاريع المرسلة وتحديد التقاطعات مع الجهات الأخرى بخصوص عمل المشاريع ،وكذلك ترشيح دوائر المهندس المقيم للمشاريع ولجان الاستلام الأولي والنهائي للمشروع ،أي أن التعاون يستمر الى انتهاء مدة الصيانة للمشروع”.وأوضح العسكري أن”الضرر كبير جداً في المدينة القديمة نظراً لعدم قدرة الصندوق للعمل في إعادة إعمار المنازل الخاصة بالأهالي كونه ليس من مهامه ،وتم التباحث مع إدارة المحافظة لترشيح المشاريع الخدمية التي يمكن إنجازها ضمن خطة الصندوق لعام 2021 ،التي سيتم ارسالها لاحقا”، مشيراً الى أن”إعادة اعمار جامع النوري ومنارة الحدباء ليس ضمن اختصاص صندوق إعمار المناطق المحررة ،وإنما تتم إعادة إعمارهما من دول متبرعة وبالتعاون مع ديوان الوقف السني”.

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