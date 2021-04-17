2021/04/17 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة بدأت شركة كرونشتات” الروسية في إنشاء مصنع الدرونات الضاربة.ويتوقع أن ينجز المشروع في نوفمبر المقبل بمدينة دوبنا في ضواحي موسكو.جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي للشركة الروسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انشاء مصنع ينتج درونات قتالية في روسيا المركز الخبري الوطني.

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