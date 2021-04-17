ضبط متلبساً بالجريمة..

2021/04/17 | 15:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اعلنت السلطات البنمية، ضبط قط كان مستخدماً لتهريب المخدرات قرب سجن في بنما، بعدما أثار كيس صغير معلق حول رقبته القريبة لدى الحراس.

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