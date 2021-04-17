التجارة العراقية تحدد موعد انتهاء توزيع مستحقات محصولي الحنطة والشلب

2021/04/17 | 15:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، موعد الانتهاء من توزيع مستحقات الفلاحين لمحصولي الحنطة والشلب.وذكرت التجارة العراقية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الشهر الجاري سيتم الانتهاء من توزيع كامل المستحقات المالية …

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