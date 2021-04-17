التحالف الدولي يقدم أسلاك شائكة وموانع سلكية لتأمين الحدود العراقية

2021/04/17 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، مساهمة قوات التحالف الدولي في تأمين الحدود العراقية.

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوات التحالف الدولي قدمت عددا من المواد التي تساهم في عملية ضبط الحدود وبالأخص الحدود العراقية السورية".وبينت، أن "قوات التحالف منحت أسلاك شائكة وموانع سلكية تعتبر هذه هي الدفعة الأولى من سلسلة دفعات سوف تستلمها القوات الأمن العراقية".

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