إيران تسجل 21312 إصابة و319 وفاة جديدة بكورونا

2021/04/17 | 15:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيلها 21312 إصابة و319 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21312 مقابل 25261 في […]

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